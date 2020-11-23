مشاورات بين ايران وارمینیا بشأن قره باغ

و قدم السفیر الارمینی فی هذا القاء الذی جری الیوم الاثنین شرحا حول آخر التطورات في أرمينيا وقره باغ بعد توقیع إعلانا مشتركا بين جمهورية آذربيجان وارمينيا وروسيا بشان النزاع فی هذه المنطقة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول تسوية النزاع فی قرة باغ والإجراءات المزمع تنفيذها عقب وقف إطلاق النار في المنطقة وکذلك مشاركة القوى الإقليمية ودورها المحتمل في مستقبل المنطقة.

وناقش عباس عراقجي و آرتاشس تومانیا ضرورة الاستفادة من إمکانیات البلدین لتعزیز التعاون الثنائی.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع على اهمیة توثيق اواصر التواصل المستدام بين إيران وارمنیا وضرورة عقد اجتماعات تشاورية بينهما.

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