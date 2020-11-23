٢٣‏/١١‏/٢٠٢٠ ٧:١١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84121250
٠ Persons

سمات

اصفهان تستضيف غدا اجتماع اللجنة الاقتصادية بين ايران وقطر

اصفهان تستضيف غدا اجتماع اللجنة الاقتصادية بين ايران وقطر

طهران / 23 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – تستضيف محافظة اصفهان (وسط) يوم غد الثلاثاء، الاجتماع السابع للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ودولة قطر، مع رعاية كامل التعليمات الوقائية والصحية للحد من تفشي فيروس كورونا.

هذا الاجتماع المشترك، يعقد برعاية وحضور كل من وزير الطاقة الايراني "رضا اردكانيان" و وزير التجارة والصناعة في دولة قطر "احمد الكواري".

ويتراس الكواري، وفد بلاده المكوّن من سفير قطر بطهران ورئيس غرفة التجارة القطرية وممثلين عن الجهات المعنية لدى هذا البلد.

والى جانب وزير الطاقة، يشارك عن ايران رئيس غرفة التجارة والصناعة والتعدين، وممثلون عن وزارتي الخارجية والاقتصاد والصناعة الى جانب اصحاب القطاع الخاص في البلاد.

كما يرتقب خلال هذا الاجتماع الذي يعد الاول من نوعه عقب تفشي وباء كورونا، توقيع الجانبين الايراني والقطري على وثيقة تعاون مشتركة بين البلدين.

انتهى ** ح ع

سمات

تعليقك

You are replying to: .
4 + 13 =