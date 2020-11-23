الحكومة الايرانية تواصل دراسة لائحة الموازنة للعام القادم

وافاد المركز الاعلامي للحكومة بانه تم اليوم الاثنين عقد اجتماعين طارئين صباحا ومساء بصورة حضورية (بمشاركة 15 شخصا كحد اقصى التزاما بالتوصيات الصحية لمكافحة كورونا) وافتراضية، برئاسة النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري.

وجرى خلال الاجتماعين دراسة ملاحظات من مشروع لائحة الموازنة للعام القادم في البلاد.

وكان الاجتماع الطارئ الثاني للحكومة لدراسة ملاحظات مشروع لائحة الموازنة قد عقد يوم امس الاحد برئاسة النائب الاول لرئيس الجمهورية وتم خلاله المصادقة على بنود من اللائحة.

فيما عقد الاجتماع الطارئ الاول للحكومة لدراسة لائحة الموازنة برئاسة رئيس الجمهورية حسن روحاني يوم السبت بصورة حضورية وافتراضية.

وخلال الاجتماع الاول تم البدء بدراسة لائحة الموازنة بعد رسم الاستراتيجيات والسياسات العامة من قبل رئيس الجمهورية.

انتهى ** 2342