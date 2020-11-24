وزير الزراعة اليمني يبحث مع السفير الإيراني التعاون في المجال الزراعي

وافادت وكالة "سبأ" انه هذا في اللقاء الذي جرى امس الاثنين أكد وزير الزراعة اليمني، حرص بلاده على الاستفادة من الخبرات الإيرانية في الجانب الزراعي خصوصا في البحوث والميكنة الزراعية ومكافحة التصحر لتجربتها في هذه المجالات.

وأشار إلى أهمية التنسيق لإعداد بروتوكول تعاون بين البلدين في المجال الزراعي فضلا عن تأهيل المهندسين الزراعيين في الدراسات العليا.

من جانبه أكد السفير الإيراني، الحرص على تعزيز التعاون مع اليمن .. مبينا أن إيران استطاعت إنتاج البذور وزيادة إنتاجيتها ما مكنها من التغلب على الحصار الاقتصادي.

وأبدى استعداد الحكومة الايرانية لدعم اليمن في الجانب الزراعي.. لافتا إلى أن اليمن يمتلك مقومات زراعية تمكنه من إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع.

وكان السفير الايراني قد التقى في وقت سابق ايضا وزير الخارجية اليمني هشام شرف.

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