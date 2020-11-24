فی رحاب مهرجان سینما الحقیقة فی ایران؛ عرض نخبة من الافلام الوثائقیة في ظل تفشي كورونا

وستحتضن طهران فی کانون الاول- دیسمبر المقبل مهرجان "سینما الحقیقة" فی نسخته الرابعة عشر عبر الفضاء الافتراضي لعرض نخبة من الافلام الوثائقیة العالمیة لنقل الحقائق بدقة وبمصداقية معهودة فی نکهة مختلفة وممیزة عن السنوات الماضیة.

ویعد مهرجان سینما الحقیقة الذی يختص بعرض الافلام الوثائقیة بوابة خاصة ونافذة للتواصل بین صانعی الأفلام الوثائقیة ومحبی هذه السینما حول العالم. ویهتم المهرجان بالأفلام الوثائقیة والتسجیلیة، ویعدّ أحد أعرق المهرجانات فی الشرق الأوسط ومن أوائل المهرجانات التی تهتم بأفلام الحقیقة و الوثائقیة وهی الصفة التی يحملها اسم المهرجان "سینما الحقیقة".

ونظرا الی الظروف الناجمة عن تفشی فیروس کورونا کان قرار إقامة الدورة الرابعة عشر من مهرجان سینما الحقیقة الایرانی المخصّص للأفلام الوثائقیة صعباً للغایة الا ان العلاقات العامة لمؤسسة تنمیة السینما الوثائقیة فی ایران اعلنت عن عزمها إقامة النسخة الرابعة عشر من المهرجان فی الفترة من 8 حتی 15 دیسمبر/کانون الأول القادم فی طهران؛ عبر الفضاء الافتراضی ومن دون جمهور، بسبب تفشی فیروس کورونا.

وتشارک مجموعة من افضل الأفلام الوثائقیة العالمیة للعام 2020 ومن ضمنها الافلام التی حصدت جوائز من مهرجانات عالمیة معتبرة، تشارک فی الأقسام الدولیة المختلفة للدورة الرابعة عشر للمهرجان، والتی تقام بشکل غیر تنافسی وفی شکل عروض عبر الإنترنت.

وسیتم عرض أحدث أفلام أساتذة ومخرجی الافلام الوثائقیة من مختلف انحاء العالم فی قسم "عروض خاصة" فی هذه الدورة من مهرجان سینما الحقیقة لدولی.

قسماً مخصصا لسینما تشیلی الوثائقیة

یخصّص مهرجان سینما الحقیقة فی دورته الـ 14 عروضاً خاصة لنخبة الأفلام الوثائقیة من تشیلی کونها تعتبر واحدة من أشهر الدول فی أمریکا اللاتینیة والعالم فی مجال صناعة الأفلام الوثائقیة>

وکان مهرجان سینما الحقیقة قد استضاف فی نسخته الـ 13 خلال الفترة من 10 الی 17 کانون الاول /دیسمبر العام الماضی افلاما وثائقیة من مختلف قارات العالم وهی اسیا واوروبا وامیرکا اللاتینیة وامیرکا الشمالیة وحوض الکاریبی وافریقیا واوقیانوسیا.

الجدير بالذكر قد سجلت أمانة الدورة التاسعة للمهرجان استلام ۸۰۰ فيلم وثائقي إيراني، 34 فيلما منها تحمل موضوع المقاومة والجهاد ضد تنظيم داعش الإرهابي الامر الذي كان يدل على الاهتمام العميق لمخرجي الوثائقيات في إيران بالتطورات الاقليمية ومدى التزامهم برسم صورة حقيقية عما يقوم به هذا التنظيم الإرهابي في كل من سورية والعراق.

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