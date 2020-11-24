٢٤‏/١١‏/٢٠٢٠ ١٠:٥٧ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 84121727
٠ Persons

سمات

خلال ستة اشهر

تصدير بضائع بقيمة 692 مليون دولار الى الدول الاعضاء في اتحاد CIS

تصدير بضائع بقيمة 692 مليون دولار الى الدول الاعضاء في اتحاد CIS

طهران / 24 تشرين الثاني / نوفمبر/ ارنا – قال مديرعام منظمة تنمية التجارة الايرانية لشؤون اوروبا وامريكا : ان صادرات ايران الى الدول الاعضاء في منظمة CIS خلال النصف الاول من العام الحالي ( بدأ 21 مارس 2020) بلغت 692 مليون دولار .

واضاف بهروز الفت اليوم الثلاثاء ان قيمة الصادرات الايرانية خلال النصف الاول من العام الحالي بلغت 13 مليار و 566 مليون دولار منها 692 مليون دولار الى رابطة الدول المستقلة (CIS) وهي بيلاروسيا وكازاخستان وروسيا وطاجيكستان وجورجيا و تركمانستان وارمينيا وازبكستان وقرغيزيا وجمهورية اذربيجان .

وافادت ارنا ان حجم التجارة الخارجية الايرانية  خلال الاشهر السبعة الاخيرة من العام الحالي بلغ 85 مليون طن بقيمة  38 مليار و 278 مليون دولار.

واتحاد الدول المستقلة (CIS) هو منظمة دولية مقرها في مينسك بـروسيا البيضاء.

انتهى**م م**

سمات

تعليقك

You are replying to: .
1 + 14 =