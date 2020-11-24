٢٤‏/١١‏/٢٠٢٠ ١١:١٢ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 84121788
٠ Persons

سمات

وزير الدفاع العراقي : ايران وقفت الى جانب العراق في الحرب ضد داعش

وزير الدفاع العراقي : ايران وقفت الى جانب العراق في الحرب ضد داعش

بغداد / 24 تشرين الثاني / نوفمبر/ ارنا –قال وزير الدفاع العراقي " جمعة عناد سعدون" ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وقفت الى جانب العراق في الحرب ضد مجموعة داعش الارهابية.

وافاد مراسل ارنا ان وزير الدفاع العراقي تطرق في حوار مع قناة دجلة الفضائية الى زيارته الاخيرة لطهران واضاف : ان ايران بلد جار وصديق للعراق وتربطنا معها علاقات جيدة. 

 وتابع: ان الجميع يعلم ان ايران وقفت الى جانب العراق في حربه ضد داعش وقدمت الكثير وان الشعب العراقي يعرف ذلك جيدا.

وحول زيارته الى طهران قال وزير الدفاع العراقي : اتقينا هناك بخمسة مسؤولين وهم وزير الدفاع ورئيس هيئة اركان القوات المسلحة وامين المجلس الاعلى للامن الوطني والقائد العام للحرس الثوري وكذلك قائد فيلق القدس , واجرينا مباحثات ناجحة معهم .كما قمنا بزيارة ثلاثة معارض للمعدات العسكرية. 

يذكر ان وزير الدفاع العراقي " جمعة عناد سعدون" كان قد وصل الى طهران 14 نوفمبر الحالي على رأس وفد عسكري بزيارة استغرقت يومين التقى خلالها كبار المسؤولين في ايران. 

انتهى**م م**

سمات

تعليقك

You are replying to: .
1 + 15 =