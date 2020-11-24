وزير الدفاع العراقي : ايران وقفت الى جانب العراق في الحرب ضد داعش

وافاد مراسل ارنا ان وزير الدفاع العراقي تطرق في حوار مع قناة دجلة الفضائية الى زيارته الاخيرة لطهران واضاف : ان ايران بلد جار وصديق للعراق وتربطنا معها علاقات جيدة.

وتابع: ان الجميع يعلم ان ايران وقفت الى جانب العراق في حربه ضد داعش وقدمت الكثير وان الشعب العراقي يعرف ذلك جيدا.

وحول زيارته الى طهران قال وزير الدفاع العراقي : اتقينا هناك بخمسة مسؤولين وهم وزير الدفاع ورئيس هيئة اركان القوات المسلحة وامين المجلس الاعلى للامن الوطني والقائد العام للحرس الثوري وكذلك قائد فيلق القدس , واجرينا مباحثات ناجحة معهم .كما قمنا بزيارة ثلاثة معارض للمعدات العسكرية.

يذكر ان وزير الدفاع العراقي " جمعة عناد سعدون" كان قد وصل الى طهران 14 نوفمبر الحالي على رأس وفد عسكري بزيارة استغرقت يومين التقى خلالها كبار المسؤولين في ايران.

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