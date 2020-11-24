٢٤‏/١١‏/٢٠٢٠ ١٢:١٤ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84121936
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تألق فيلمين ايرانيين في المهرجانين في بريطانيا وإيطاليا

تألق فيلمين ايرانيين في المهرجانين في بريطانيا وإيطاليا

طهران/ 24 تشرين الثاني / نوفمبر/ ارنا –احرز فيلم الرسوم المتحركة "السجین"من تأليف وإخراج وإنتاج أحمد خوش نيت جائزة الأرض الذهبية لافضل فيلم في مهرجان البيئة الإيطالي ، کما فاز الفيلم الايراني " تعلیم القیادة " للمخرج مرضیه ریاحی بجائزة ثانی افضل فیلم قصیر في مهرجان هيبدن بريدج في بريطانيا.

ويتناول "السجين" قصة شخص بات سجين الظلام ويعلق اماله في بلوغ الحرية، على تماثيل حجرية غريبة.

و«تعليم  القيادة» من إخراج مرضية رياحي، ويمثل فيه كل من ليندا كياني، وعلي رضا ثاني فر، وسالار خمسة، وساناز مصباح.

وسبق أن فاز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم من الدورة الثامنة عشرة من مهرجان «توباز» الدولي لأفلام النساء في الولايات المتحدة وجائزة أفضل فيلم قصير بالدورة الـ16 بمهرجان «المشمش الذهبي» السينمائي في أرمينيا وجائزة أفضل فيلم قصير بالدورة السادسة من مهرجان الأفلام النسائية «دوبلين» في إيرلندا وجائزة أفضل فيلم درامي قصير بمهرجان I will tell السينمائي في بريطانيا بدورته الـ13 وجائزة أفضل فيلم روائي قصير من مهرجان Big Muddyالدولي في الولايات المتحدة وغيرها من المهرجانات.

 انتهی 3280

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