تألق فيلمين ايرانيين في المهرجانين في بريطانيا وإيطاليا

ويتناول "السجين" قصة شخص بات سجين الظلام ويعلق اماله في بلوغ الحرية، على تماثيل حجرية غريبة.

و«تعليم القيادة» من إخراج مرضية رياحي، ويمثل فيه كل من ليندا كياني، وعلي رضا ثاني فر، وسالار خمسة، وساناز مصباح.

وسبق أن فاز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم من الدورة الثامنة عشرة من مهرجان «توباز» الدولي لأفلام النساء في الولايات المتحدة وجائزة أفضل فيلم قصير بالدورة الـ16 بمهرجان «المشمش الذهبي» السينمائي في أرمينيا وجائزة أفضل فيلم قصير بالدورة السادسة من مهرجان الأفلام النسائية «دوبلين» في إيرلندا وجائزة أفضل فيلم درامي قصير بمهرجان I will tell السينمائي في بريطانيا بدورته الـ13 وجائزة أفضل فيلم روائي قصير من مهرجان Big Muddyالدولي في الولايات المتحدة وغيرها من المهرجانات.

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