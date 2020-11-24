الفيلم الايراني "تلك الليلة" يحصد ثلاث جوائز في مهرجان الافلام في اسبانيا

وتم في هذا المهرجان الذي يعد من أهم مهرجانات أفلام الرعب في العالم تخصيص جوائز أفضل مخرج وأفضل ممثل وأفضل سيناريو إلى كوروش أهاري وميلاد جرموز وشهاب حسيني.

ويعد فيلم تلك الليلة التي تم تصويرها في الولايات المتحدة هو أول فيلم روائي طويل لكوروش أهاري وبتمثيل شهاب حسيني.

ويحكي الفيلم قصة زوجين شابين يجدان نفسيهما محاصرين في فندق قديم مع ابنتهما البالغة من العمر عام واحد. على الرغم من جهودهم لإقامة ممتعة في هذا الفندق الغريب إلا أن قوة خارجية تجبرهم على الكشف عن أسرارهم الداخلية التي أخفاها عن بعضهم البعض.

وتلك الليلة هو فيلم من إخراج كوروش أهاري في عام 2019.

وشهاب حسيني و نيشا جعفريان و أمير علي حسيني وأرمين مهر و كلبرك خاوري و علي كوششي وليلى جرجانيان هم الممثلون الرئيسيون في تلك الليلة.

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