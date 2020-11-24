الاجتماع السابع للجنة المشتركة بين إيران وقطر يبدأ اعماله في أصفهان

وشارك في الاجتماع الذي يستمر ليوم واحد وفد قطري يتألف من وزير التجارة والصناعة القطري ورئيس اللجنة القطرية المشتركة وسفير قطر في طهران ورئيس غرفة التجارة القطرية والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني والممثلين المعنيين.

كما حضر الاجتماع وزير الطاقة الايراني رضا أردكانيان ورئيس اللجنة المشتركة الإيرانية غلام حسين شافعي ورئيس غرفة التجارة وممثلين عن وزارات الخارجية والاقتصاد والمالية والصناعة والمناجم وممثلين عن القطاع الخاص من إيران.

وبحسب التقرير، وتم في الاجتماع الذي يكون أول اجتماع للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين بعد تفشي كورونا في إيران التوقيع على وثيقة من قبل رئيسي اللجنة المشتركة بين البلدين.



انتهى** 1453