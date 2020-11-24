قوى الامن الداخلي : ضبط 716 طنا من المخدرات في غضون 8 اشهر

وفي تصريح له على هامش زيارته اليوم الثلاثاء وحدة شرطة مكافحة المخدرات، اكد العميد رضائي ان هذا العدد من العمليات التي انجزت في هذا المجال لحد الان، ينمّ عن الايمان والعزيمة الراسخة لدى القوات الامنية في سياق التصدي لتهريب المخدرات عبر الحدود وعلى صعيد البلاد.

كما تطرق الى الوضع الراهن في افغانستان، مؤكدا ان القوات الغربية تقوم بزعزعة استقرار وراحة الشعب الافغاني المسلم؛ ما ادى الى تداعيات سلبية طالت العالم اجمع.

وتساءل القائد الامني الايراني بالقول : هل تعلم الشعوب الاوروبية والامريكية بالجرائم التي ترتكبها حكوماتهم؟! والم يئن الاوان لتتخذ منظمة الامم المتحدة اجراءات جادة في هذا الصدد؟!؛ مبينا ان الدول الغربية لم تحقق سوى مزيد من القتل والذل ونهب ثروات الشعب الافغاني، بل جعلت منهم منتجين للمخدرات.

وفي الختام، طالب العميد رضائي دول العالم الى دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال مكافحة المخدرات.

انتهى ** ح ع