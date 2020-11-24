ايران وكازاخستان تستعرضان سبل التعاون الثنائي في مجال النقل البحري والبري

وفي كلمته خلال الاجتماع، نوه "صابر" الى ضرورة استمرار نشاط خط النقل البحري الخاص بالعربات والسيارات بين ايران وكازاخستان؛ مبينا ان تحقيق هذا الامر يعتمد على التنسيق المشترك بين وزارتي الخارجية والطرق في كلا البلدين.

وافادت السفارة الايرانية لدى كازاخستان، ان الاجتماع المرئي الذي بدا اعماله اليوم بين طهران ونورسلطان، جاء امتدادا لاجتماع النقل المشترك السابق (في 17 اغسطس 2020) والذي اعقب فور تدشين حركة خط نقل العربات والسيارات البحري بين ميناء امير اباد (شمال ايران) و"كوريك" الكازاخي.

وتجدر الاشارة في هذا الخصوص، الى ابحار اول سفينة نقل خلال الايام الاخيرة، من ميناء امير اباد باتجاه ميناء كوريك.

و ورد في هذا التقرير ايضا، ان الجانبين الايراني والكازاخي اكدا خلال اجتماعها المشترك اليوم، على ضرورة استمرار نشاطات خط النقل البحري بين البلدين وحرص البلدين على منح التسهيلات المتبادلة بما في ذلك خفض قيمة الرسوم الجمركية وزيادة حجم السلع وتسير الاجراءات المتعلقة باصدار تاشيرات الدخول خصيصا للسائقين واختصار الفترة الزمنية لتفريغ وشحن السفن.

كما اتفق اعضاء الوفدين الايراني والكازاخي في لقائهما اليوم على عقد اجتماعات منتظمة شهريا لمتابعة وتنفيذ القضايا المطروحة في هذه اللقاءات.

انتهى ** ح ع