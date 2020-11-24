انعقاد ندوة مشتركة للبحث في العلاقات بين ايران وكازاخستان

وافاد القسم الصحفي في السفارة الايرانية في نورسلطان ان ندوة "ايران وكازاخستان: القضايا الثنائية والاقليمية" عقدت بعد ظهر الثلاثاء بمشاركة عدد من الباحثين في مركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية في الجمهورية الاسلامية الايرانية (IPIS) ومؤسسة الاقتصاد العالمي وسياسة جمهورية كازاخستان (IWEP).

وتحدث في بداية الندوة كل من رئيس مركز الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية الايرانية محمد كاظم سجاد بور ورئيس مؤسسة الاقتصاد العالمي وسياسة جمهورية كازاخستان يرجان سالتيبايف والسفير الايراني في نورسلطان مجيد صابر.

وفي الندوة تحدث عدد من المفكرين والباحثين والاساتذة من الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية كازاخستان حيث طرحوا وجهات نظرهم حول العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية وقضايا اورآسيا والازمات الاقليمية.

ووصف الباحثون الايرانيون والكازاخيون انعقاد مثل هذه الندوات العلمية والبحثية والدراساتية بانه امر ايجابي، واعتبروها ضرورية لتعزيز العلاقات النامية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وكازاخستان في جميع المجالات.

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