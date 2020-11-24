٢٤‏/١١‏/٢٠٢٠ ١١:٤٩ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84122800
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خلال اتصال هاتفي مع نظيرته السويدية...

ظريف ينصح السويد بعدم التضحية باستقلاليتها وسيادتها من اجل سياسات أميركا الظالمة

ظريف ينصح السويد بعدم التضحية باستقلاليتها وسيادتها من اجل سياسات أميركا الظالمة

طهران / 24 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا- انتقد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف عجز اوروبا عن تنفيذ التزاماتها ضمن الاتفاق النووي، ونصح السويد بأنه عليها الا تضحي باستقلاليتها وسيادتها من اجل سياسات أميركا المتغطرسة والظالمة.

وافادت الدائرة العامة للاعلام في وزارة الخارجية الايرانية في تقرير لها ان الوزير ظريف تباحث مع نظيرته السويدية آن ليندي في هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى اليوم الثلاثاء حول احدث التطورات الدولية والقضايا الاقليمية والامور المتعلقة بالاتفاق النووي والعلاقات الثنائية والقنصلية بين البلدين.

واضافت: ان وزير الخارجية الايراني اشار الى اجراءات الحظر الاميركية الظالمة واللاقانونية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، وانتقد عجز الدول الاوروبية في العمل بالتزاماتها في اطار الاتفاق النووي.

وتابعت العلاقات العامة للاعلام في الخارجية الايرانية ان ظريف نصح السويد بان لا تضحي باستقلاليتها وسيادتها من اجل سياسات اميركا المتغطرسة والظالمة.

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