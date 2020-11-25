متحدث لجنة مكافحة كورونا: الالتزام بالبروتوكولات الصحية بلغ 90 بالمائة

وقال رئيسي في تصريح للتلفزيون الايراني مساء الثلاثاء: انه وفقا للتقارير الواصلة عن الالتزام بالبروتوكولات الصحية بين المواطنين فقد بلغت النسبة ما بين 85 و 90 بالمائة وهو امر يبعث على الكثير من الامل.

واضاف: انه بغية خفض استخدام موظفي الدولة لوسائط النقل العام فقد اُدرِجت في جدول الاعمال مسالة انسيابية ساعات العمل.

واوضح بان انسيابية ساعات العمل للموظفين في الدوائر ستساعد في خفض حجم استخدام وسائط النقل العام خاصة بقطارات الانفاق (المترو) واضاف: انه ومع اعتماد انسابية ساعات العمل لموظفي الدوائر الحكومية سيكون عمل البعض منهم خلال الفترة من 8 صباحا حتى الساعة 2 بعد الظهر والبعض الاخر من الساعة 10 صباحا الى 4 عصرا على سبيل المثال.

وصرح انه وفقا لقرار اللجنة الوطنية لمكافحة مرض كورونا من اجل قطع سلسلة المرض في البلاد فقد تم خفض حضور عدد الموظفين في الدوائر الى الثلث في 160 مدينة في انحاء البلاد كما منعت حركة مرور السيارات الخصوصية من الساعة التاسعة مساء حتى الرابعة فجرا فضلا عن منع حركة السيارات التي تحمل ارقام محافظة معينة في محافظات اخرى.

انتهى ** 2342