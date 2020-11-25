قاليباف : يمكن اجتياز الحظر اعتمادا على قدرات الشعب

واشار قاليباف اليوم الاربعاء خلال الجلسة المفتوحة لمجلس الشورى الاسلامي الى اجتماع المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي الذي عقد امس الثلاثاء بحضور سماحة قائد الثورة الاسلامية وقال ان سماحة القائد اشار خلال الاجتماع الى نقاط هامة بشأن الادراة الاقتصادية في البلاد ومعالجة المشاكل الاقتصادية من قبل السلطات الثلاث.

وتابع رئيس مجلس الشورى الاسلامي بالقول، ان ازالة العقبات الناجمة عن المشاكل الاقتصادية تتطلب تقديم حل مختلف لان التريث والانتطار حتى الغاء العقوبات يعود الى نظرة متفائلة تجاه امكانية الغاء العقوبات ولا تقدم حلا لنا.

واضاف ان الغاء العقوبات يستدعي العمل في الساحة الدبلوماسية وفقا لظروفها الخاصة واليوم الحل الرئيس يتمثل في العمل على جعل الحظر عديم الجدوى من خلال التحلى بالعزم والارادة والشجاعة على ارض الواقع.

واكد ان اجتياز العقوبات يتطلب تعزيز قدرات ابناء الشعب الايراني فردا فردا وكما قال سماحة القائد يمكن رفع الحظر من خلال جعله عديم الجدوى.

انتهى**1110