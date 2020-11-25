اللواء سلامي: العدو استهدف ثقافتنا ومعيشتنا وصحتنا

واضاف القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي في رسالة بمناسبة ذكرى تشكيل التعبئة اليوم الأربعاء :نحن جميعًا إلى جانب الشعب ونخدمهم بامر قائدنا وهذا هو تقليد التعبئة( بسيج)".

وأكد اللواء سلامي: "ان قوات التعبئة تتحلي بقيم كبيرة بما فيها الشرف والكرامة والتضحية بالنفس ولدى التعبويين أيضًا عظمة إلهية وقلوبهم مطمئنة بذكر الله.

وقال إن التعبويين لا يخافون من أي عدو في الوقت نفسه انهم يجسدون جمال الرحمة والمحبة و انطلاقا من ذلك عندما يفكر العدو بضرب نظامنا يشعر بالإحباط وخيبة الأمل.

واشار إلى أن "الحرب العسكرية خارجة عن خيارات العدو وهذه هي الحقيقة" وانه استهدف شعبنا وديننا وثقافتنا ومعيشتنا وصحتنا.

وأضاف القائد العام للحرس الثوري الإسلامي: "ان التعبويين يدافعون عن هذه القيم السامية للشعب على ارض الواقع وتحت قيادة قائد الثورة الاسلامية، ليجسدوا القيم السامية في تاريخ مقاومتنا المستمرة.

وشدد"نحن نقف حتى النهاية ونهاية هذه المقاومة هي الانحدار الكامل للعدو الذي نراه اليوم وهو يشهد غروب الشمس بينما شمس ثورتنا ساطعة في سماء عزة هذه الأمة.

انتهى** 1453