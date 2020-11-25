قائد الثورة الاسلامية: التعبئة هبة إلهية للشعب الايراني

وبمناسبة الذكرى السنوية لتاسيس منظمة التعبئة الشعبية، اصدر قائد الثورة الاسلامية بيانا، تلاه نيابة عن سماحته، رئيس مكتب القائد العام للقوات المسلحة العميد التعبوي محمد شيرازي فی اتصال عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مراكز التعبئة في محافظات البلاد.

وقال قائد الثورة الاسلامية في هذا البيان: التعبئة إرث كبير ورائع من الإمام الخميني (رض)، ومظهر من مظاهر الاقتدار الوطني الذي يجسد قيم الإخلاص والبصيرة والجهاد.

واضاف: يذكر اسم التعبئة في كل مكان ويتجلى وجودها دفاعا عن الوطن واستقلاله واستقراره، وفي الخدمات الحيوية على المستوى الوطني، وفي قيادة الأنشطة العلمية والتقنيات الجديدة، وفي مناهج القيم وفي خلق اجواء معنوية.

وأكد قائد الثورة الاسلامية ان الإيمان والعزم والشعور بالمسؤولية والثقة بالنفس هي الميزات الأساسية لقوات التعبئة وهذه هي من نِعَم الله التي يجب الحفاظ عليها وشكر الباري تعالى عليها.

وتابع قائلا: ان التعبئة (البسيج) هي ثروة كبيرة وهبة إلهية للشعب الإيراني، وان الأعداء كانوا وسيظلون يفكرون دائما في تقويضها أو عرقلة نشاطها.

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