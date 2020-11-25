إيران تدعم كل خطوة لتعزيز استقلال البوسنة وتنميتها

وافاد بيان السفارة الإيرانية في البوسنة والهرسك، أن "رضا قليش خان"، السفير الإيراني في سارايوو، التقى بشكل منفصل مع "دنيس إيزويزديش"، نائب رئيس مجلس النواب ، و "دراجان جوويش"، نائب رئيس الجمعية القبلية للبوسنة والهرسك.

وأعرب في هذه اللقاءات عن أمله في أن تتوسع العلاقات بين الجانبين في جميع المجالات بدعم من برلماني البلدين.

وفي إشارة إلى نهج طهران تجاه سارايوو ، قال السفير الإيراني: "إن إيران وقفت مع شعب وحكومة البوسنة والهرسك باحترام وحدة أراضي هذا البلد وسيادتها الوطنية منذ بداية استقلالها، ومع احترامها لجميع المجموعات العرقية التي تعيش في هذا البلد ، فقد دعمت وحدتها.

وهنأ "قليش خان "، إجراء الانتخابات المحلية بنجاح في البوسنة والهرسك، قائلا إن تعزيز العلاقات مع جميع الجماعات العرقية البوسنية ، بما في ذلك البوشناق والصرب والكروات، كان أحد أهداف إيران.

وأشار "ايزويزديش" إلى ساعدة الإيرانية للبوسنة في عام 1990ميلادي، ورحب بالاتجاه المتنامي في العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة ، قائلا إنه مع انتهاء وباء كورونا، يجب تبادل الوفود على أعلى المستويات، وعقد لجنة اقتصادية مشتركة واجتماع لرجال الأعمال والرأسماليين لقد تابع البلدين بجدية.

وفي إشارة إلى القدرات المتنوعة للبلدين، شدد السفير الإيراني على ضرورة الاعتماد على تنفيذ مشاريع اقتصادية مشتركة وان كانت صغيرة واعتبرها وسيلة فعالة لتنمية التعاون.

ووصف العلاقات بين إيران والبوسنة بأنها تقوم على الاحترام المتبادل والجهود المبذولة لتطوير التعاون وشدد على استعداد برلماني البلدين للمساعدة في توسيع التعاون.

انتهى**3276