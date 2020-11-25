تصدير بضائع بقيمة مليار يورو من محافظة طهران

واضاف صابر پرنیان الیوم الاربعاء "إن زيادة جودة المنتجات المحلية الی جانب تكلفتها المنخفضة مقارنة بنظیراتها الاجنبیة أدت إلى زيادة حجم الصادرات " قائلا ان العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني ترك تأثير إيجابيا على زيادة حجم إنتاج البلاد من بعض السلع التي يمكن تتنافس مع نظیراتها الأجنبية.

و تابع: اصبحت فرض العقوبات فرصة للإنتاج في البلاد وتمكن الناشطون الایرانییون في الوحدات الصناعية من إنتاج أكثر من 2500 سلع فرض الحظر على استیرادها خلال العامين الماضيين مما تمكنا من تصدیر هذه البضائع إلى 15 دولة مجاورة وبعض الدول الأوروبية .

و اوضح لم يتم إغلاق أي من المصانع فی البلاد حتى الآن بسبب نقص المواد الخام حيث تمت تلبية احتياجات هذه المصانع من خلال توطين إنتاج المواد الخام وعبر التفاف على العقوبات.

و صرح ارتفع حجم الانتاج في جميع المنتجات مثل المعادن والمنسوجات والصناعات الغذائية في الأشهر الستة الأولى من العام الإيراني الجاري مسجلا نموا بنسبة 10% بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

یذکر أنه توجد حوالي 18000 الوحدة الصناعية النشطة في محافظة طهران و تستحوذ المدن الصناعية في المحافظة على 2٪ من صناعات البلاد.

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