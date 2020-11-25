مساعدة رئيس الجمهورية: ايران تتابع دفع التعويضات لذوي ضحايا طائرة الركاب الاوكرانية

واضافت جنيدي اليوم الاربعاء ان معاونية الشؤون القانونية التابعة لمكتب رئيس الجمهورية تولت مسؤولية تقييم الخسائر جراء سقوط طائرة الركاب الاوكرانية حيت تتابع المعاونية هذه القضية من الناحية المسؤولية المدنية ودفع التعويضات لذوي الضحايا.

واوضحت اننا نهتم بالمعايير الدولية بشأن هذه القضية معربة عن املها في مساعدة صندوق التنمية الوطنية في دفع التعويضات قائلة في الوقت نفسه يمكن ان يقدم مصدرا اخر بدلا من هذا الصندوق لدفع التعويضات.

يذكر ان طائرة اوكرانية كانت قد اُسقِطت عن طريق الخطا من قبل الدفاع الجوي الايراني صباح يوم 3 كانون الثاني /يناير بعد اقلاعها بدقائق من مطار "الامام الخميني (رض)" جنوب العاصمة طهران حينما كانت في رحلة لها من طهران الى كييف ما ادى الى مصرع جميع الركاب البالغ عددهم 167 وغالبيتهم ايرانيين اضافة الى افراد الطاقم التسعة الاوكرانيين.

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