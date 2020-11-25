متحدث الخارجية الافغانية لنظيره الايراني : العلاقات بين كابول وطهران معمقة وتاريخية

ونقلت الخارجية الافغانية عن "هيفاد" اليوم الاربعاء، انه وصف زيارة "خطيب زادة" والوفد المرافق له الى افغانستان بناءة وتصب في ترسيخ مزيد من الاواصر والتعاون بين طهران وكابول.

وبحسب هذا التقرير، فقد حضر السفير الايراني "بهادر امينيان" في كابول، المباحثات التي جرت اليوم بين وفد الجمهورية الاسلامية الزائر مع المتحدث باسم الخارجية الافغانية.

الى ذلك، اعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية عن تقديره لحسن الترحاب والضيافة الذي تلقاه في افغانستان؛ منوها بضرورة توسيع العلاقات العامة والثقافية بين الحكومتين والشعبين الشقيقين الايراني والافغاني.

واكد خطيب زادة على استمرار مواقف ايران المساندة لمفاوضات السلام الافغانية مع الحفاظ على نظام الجمهورية الاسلامية وانجازاته المحققة على مدى 19 عاما مضت في افغانستان.

كما تطلع المتحدث باسم الخارجية الايرانية، الى تنمية العلاقات بين البلدين في شتى المجالات ولاسيما الثقافية والاعلامية اكثر فاكثر.

يذكر، ان خطيب زادة اجرى خلال زيارته الحالية للعاصمة الافغانية مباحثات مع رئيس المجلس الاعلى للمصالحة الوطنية في هذا البلد "عبد الله عبد الله".

انتهى ** ح ع