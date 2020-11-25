مهرجان المقاومة الـ 16يعلن اسماء الفائزين في قسم "سيد شهداء المقاومة"

وحسب بيان الأمانة العامة للمهرجان، يتوزع المرشحون في قسم سيد شهداء المقاومة على الشكل التالي :
فئة الوثائقيات
1- عابدان کهنز (إخراج مجيد رستكار، إنتاج امير مهريزدان)
2- خواطر البادية (اخراج ساسات فلاح فر، انتاج مرتضى شعباني)
3- ليس كبيرا ولا صغيرا (إخراج محمد صادق رمضاني مقدم، إنتاج محمد مهدي خالقي)
4- لماذا سوريا (انتاج واخراج وحيد فراهاني)
5- رصاص كالمطر (اخراج مرتضى بايه شناس وحسين مؤمن، انتاج مرتضى شعباني)
فئة الفيديو
1- بزك (اخراج داوود احمدي، انتاج صادق روشن)
2- مثل ضوء القمر (اخراج وانتاج اسحاق مجيدي)
3- سنذهب الى أعلى مكان (اخراج مجيد رستكار وصادق لطفي زاده، انتاج حامد بامروت نجاد)
4- يوم الضرورة (اخراج داوود احمدي، انتاج صادق روشن)
5- الحياة جميلة (اخراج داوود احمدي، انتاج صادق روشن)
فئة الافلام القصيرة
1- الناجي (انتاج واخراج سجاد اسماعيل بيغي)
2- روضة الجنة (اخراج حسن نجفي، انتاج قربانعلي طاهرفر)
3- ناكام (اخراج حسين ميرزامحمدي، انتاج نويد ميخم ومنظمة سينما الشباب الايرانية)
4- Joury جوري– (اخراج یزن انزور، تهیه کننده International film organization)
5- Braids (اخراج اسماعيل دياركي، انتاج عبدا حموده)
فئة افضل سيناريو فيلم قصير
1- روضة الجنة (اخراج حسن نجفي، انتاج قربانعلي طاهرفر)
2- الناجي (انتاج واخراج سجاد اسماعيل بيغي)
3- Joury جوري– (اخراج یزن انزور، تهیه کننده International film organization)
4- ئاكام (اخراج حسين ميرزامحمدي، انتاج نويد ميخم ومنظمة سينما الشباب الايرانية)
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