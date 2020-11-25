٢٥‏/١١‏/٢٠٢٠ ٣:٣٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84123787
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مهرجان المقاومة الـ 16يعلن اسماء الفائزين في قسم "سيد شهداء المقاومة"

مهرجان المقاومة الـ 16يعلن اسماء الفائزين في قسم "سيد شهداء المقاومة"

طهران / 25 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا - أعلنت إدارة مهرجان أفلام المقاومة الدولي بدورته السادسة عشر، عن أسماء الاعمال المرشحة لنيل جوائز قسم "سيد شهداء المقاومة "في مختلف الفئات.

وحسب بيان الأمانة العامة للمهرجان، يتوزع المرشحون في قسم سيد شهداء المقاومة على الشكل التالي :

فئة الوثائقيات
1- عابدان کهنز (إخراج مجيد رستكار، إنتاج امير مهريزدان)
2- خواطر البادية (اخراج ساسات فلاح فر، انتاج مرتضى شعباني)
3- ليس كبيرا ولا صغيرا (إخراج محمد صادق رمضاني مقدم، إنتاج محمد مهدي خالقي)
4- لماذا سوريا (انتاج واخراج وحيد فراهاني)
5- رصاص كالمطر (اخراج مرتضى بايه شناس وحسين مؤمن، انتاج مرتضى شعباني)

فئة الفيديو
1- بزك (اخراج داوود احمدي، انتاج صادق روشن)
2- مثل ضوء القمر (اخراج وانتاج اسحاق مجيدي)
3- سنذهب الى أعلى مكان (اخراج مجيد رستكار وصادق لطفي زاده، انتاج حامد بامروت نجاد)
4- يوم الضرورة (اخراج داوود احمدي، انتاج صادق روشن)
5- الحياة جميلة (اخراج داوود احمدي، انتاج صادق روشن)

فئة الافلام القصيرة
1- الناجي (انتاج واخراج سجاد اسماعيل بيغي)
2- روضة الجنة (اخراج حسن نجفي، انتاج قربانعلي طاهرفر)
3- ناكام (اخراج حسين ميرزامحمدي، انتاج نويد ميخم ومنظمة سينما الشباب الايرانية)
4- Joury جوري– (اخراج یزن انزور، تهیه کننده International film organization)
5- Braids (اخراج اسماعيل دياركي، انتاج عبدا حموده)

فئة افضل سيناريو فيلم قصير
1- روضة الجنة (اخراج حسن نجفي، انتاج قربانعلي طاهرفر)
2- الناجي (انتاج واخراج سجاد اسماعيل بيغي)
3- Joury جوري– (اخراج یزن انزور، تهیه کننده International film organization)
4- ئاكام (اخراج حسين ميرزامحمدي، انتاج نويد ميخم ومنظمة سينما الشباب الايرانية)

انتهى ** ح ع

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