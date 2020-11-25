٢٥‏/١١‏/٢٠٢٠ ٤:٠٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84123850
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وزير الصحة : سنقوم بشراء 42 مليون لقاح مضاد لكورونا من الخارج

وزير الصحة : سنقوم بشراء 42 مليون لقاح مضاد لكورونا من الخارج

طهران / 25 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – قال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي "سعيد نمكي" : اننا سنقوم بشراء 42 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من الخارج؛ مبينا ان هذا الكم سيغطي 21 مليون شخص داخل البلاد.

وفي تصريح له اليوم الاربعاء، هنأ نمكي لمناسبة حلول اسبوع "منظمة تعبئة المستضعفين"؛ مبينا ان عملية انتاج اللقاح المحلي قائمة بانسابية، وان مرحلة الاختبار البشري لهذا اللقاح ستبدا اعتبارا من الاسبوع القادم.

كما اعلن وزير الصحة البدء في تنفيذ مبادرة "الشهيد سليماني" الصحية خلال الاسبوع الحالي بالتعاون مع قوات التعبئة؛ موضحا ان هذه المبادرة تهدف الى تقديم برامج توعوية عامة وزيادة الفحوصات الطبية وتوفير خدمات علاجية سريعة وميدانية للمرضى المصابين بكورونا قبل نقلهم الى المستشفيات.

وتابع : هذه المبادرة جاءت بناء على توجيهات قائد الثورة الاسلامية الذي اكد سماحته على توفير الخدمات الصحية والعلاجية من قبل سفراء السلامة في كافة المدن والمناطق ومنازل المواطنين على صعيد البلاد.

واكد : اننا سنعلن للعالم عن تحقيق انجازات كبيرة في نهاية هذه المبادرة الوطنية التي ستؤدي قطعا في الحد من عدد الاصابات وتخفيض نسبة المراجعات الى المراكز العلاجية والمستشفيات وايضا الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا. 

انتهى ** ح ع

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