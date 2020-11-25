٢٥‏/١١‏/٢٠٢٠ ٤:٥٦ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84123904
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أشرف غني يشكر إيران والهند على إنشاء ممر جابهار

أشرف غني يشكر إيران والهند على إنشاء ممر جابهار

طهران/25 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أكد الرئيس الأفغاني، محمد أشرف غني، في مؤتمر جنيف الوزاري الدولي حول أفغانستان، على أهمية ربط بلاده بالمياه الدولية، معربا عن شكره لإيران والهند على دورهما في إنشاء ممر جابهار.

ونقلت وكالة "إي إن آي" الهندية عن الرئيس الأفغاني قوله، في مؤتمر جنيف الوزاري الدولي حول أفغانستان، يوم الثلاثاء، حيث شدد على الحاجة إلى اتفاق إقليمي قوي لبناء سلام دائم في المنطقة والتوصل الى اجماع في الرأي حول التعاون مع أفغانستان ودعم السلام فيها وتحقيق الرخاء لشعبها، ورسم خطة شاملة لتعزيز الإستثمارات والعلاقات الإقليمية.

وأضاف غني، "ان تحقيق أفغانستان مستقلة وموحدة وديمقراطية بوصفها مركزا للثقافة والحضارة الإسلامية المزدهرة سيكون رصيدا قيما للمنطقة والعالم".

وعقد مؤتمر الدول المانحة لأفغانستان 2020 يومي الاثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع في جنيف، بمشاركة ممثلين من 70 دولة و30 منظمة دولية، بصورة إفتراضية بسبب جائحة كورونا.

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