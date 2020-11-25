السفير الايراني في بكين يتحدث عن الطاقات الاستثمارية للبلاد

جاء ذلك في كلمة للسفير "كشاورز زادة" خلال "الملتقى الصين الدولي للاستمثارات العابرة للحدود"، الذي عقد اليوم الاربعاء في بكين.

وفي تغريدة له بالمناسبة، كتب السفير الايراني لدى الصين : ان الملتقى شاركت فيه، الى جانب الشركات الاقتصادية والتجارية الكبرى، منظمات ومؤسسات وطنية ودولية بما في ذلك لجنة الصين الوطنية للتنمية والاصلاحات (NDRC) ومنظمة شنغهاي للتعاون الاقتصادي (SCO).

واضاف : ان مواصلة الاصلاحات والتحرير الاقتصادي في الصين، والدور الاساسي للاقتصاد الرقمي، وتنمية التجارة الالكترونية، الى جانب خطة الـ 25 عاما، كانت ضمن القضايا التي استعرضت خلال هذا الاجتماع.

يذكر ان ملتقى الصين الدولي الاستثماري عقد لنسخته الثانية عشرة اليوم الاربعاء في بكين.

هذا الاجتماع كان ينظم سنويا وحضوريا بهدف توسيع نطاق التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين الصين وسائر الدول، لكنه عقد خلال العام الحالي عبر الفضاء الافتراضي وايضا حضوريا، من جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

انتهى **ح ع