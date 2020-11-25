متحدث الخارجية الايرانية يستعرض ومسؤولين افغان العلاقات الثقافية بين البلدين

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية اليوم، ان خطيب زادة اجرى خلال زيارته لجمهورية افغانستان، مباحثات مع كل من رئيس المجلس الاعلى للمصالحة الوطنية "عبد الله عبد الله" ووزير الامن والثقافة، ومساعد وزير الخارجية والمتحدث باسمه في هذا البلد، الى جانب الرئيس الافغاني السابق حامد كرزاي؛ متناولا فيها السبل الكفيلة بتوسيع العلاقات وتعميقها في المجالات الثقافية والاعلامية بين طهران وكابول.

ويضيف هذا التقرير، ان المتحدث باسم الخارجية عقد اجتماعات مشتركة مع نواب البرلمان الافغاني وجمع من النخب الثقافية والاعلامية بمن فهم رؤساء مراكز الابحاث ورئيس جامعة كابول وعمداء الكليات التابعة لها، فضلا عن الإدلاء بتصريح لقناة اريانا الافغانية واجراء حوارات صريحة و ودية مع مدراء واصحاب وسائل الاعلام في هذا البلد.

وخلال زيارة جامعة كابول، اعرب خطيب زادة عن مواساته وتعاطفه مع الحكومة والشعب الافغانيين ولاسيما اسر الطلاب الذين ارتقوا شهداء خلال الهجوم الارهابي الذي استهدف هذه الجامعة مؤخرا.

انتهى ** ح ع