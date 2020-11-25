٢٥‏/١١‏/٢٠٢٠ ١١:٠٤ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84124230
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جهانغيري: الحكومة تجري المتابعات اللازمة لتوفير لقاح كورونا

جهانغيري: الحكومة تجري المتابعات اللازمة لتوفير لقاح كورونا

طهران / 25 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا- أكد النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، اسحاق جهانغيري أن الحكومة ادرجت في جدول اعمالها اجراء المتابعات اللازمة لتوفير لقاح كورونا للمواطنين، واوعز لوزارة الصحة ببذل الجهود لانتاج اللقاح داخل البلاد فضلا عن اتخاذ الاجراءات لشراء اللقاح من خارج البلاد.

واكد جهانغيري في تصريحه اليوم الاربعاء خلال اجتماع عقد لبحث سبل توفير لقاح كورونا، أهمية صحة المواطنين وضرورة توفير اللقاحات والادوية التي يحتاجها المجتمع، وقال: ان توفير لقاح كورونا هو حق للمجتمع، ومن حق المجتمع ان يتوقع من الحكومة ان تبذل اقصى جهودها لتوفير لقاح كورونا وسائر الادوية اللازمة.

واضاف انه على الاجهزة المعنية ان تبذل اقصى جهودها من اجل الاسراع في انتاج لقاح كورونا، اضافة الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع اللمسات الاخيرة على عقود الشراء المسبق لهذا اللقاح من سائر الدول.

واكد النائب الاول للرئيس الايراني بأن الحكومة ادرجت على جدول اعمالها اجراء المتابعات اللازمة لتوفير لقاح كورونا، موعزا لوزارة الصحة ووزارة الخارجية ببذل الجهود لتوفير الارضيات اللازمة لانتاج لقاح كورونا فضلا عن التخطيط الجاد وإكمال الاجراءات المتخذة لشراء لقاح كورونا من خارج البلاد.

انتهى ** 2342

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