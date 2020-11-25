جهانغيري: الحكومة تجري المتابعات اللازمة لتوفير لقاح كورونا

واكد جهانغيري في تصريحه اليوم الاربعاء خلال اجتماع عقد لبحث سبل توفير لقاح كورونا، أهمية صحة المواطنين وضرورة توفير اللقاحات والادوية التي يحتاجها المجتمع، وقال: ان توفير لقاح كورونا هو حق للمجتمع، ومن حق المجتمع ان يتوقع من الحكومة ان تبذل اقصى جهودها لتوفير لقاح كورونا وسائر الادوية اللازمة.

واضاف انه على الاجهزة المعنية ان تبذل اقصى جهودها من اجل الاسراع في انتاج لقاح كورونا، اضافة الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع اللمسات الاخيرة على عقود الشراء المسبق لهذا اللقاح من سائر الدول.

واكد النائب الاول للرئيس الايراني بأن الحكومة ادرجت على جدول اعمالها اجراء المتابعات اللازمة لتوفير لقاح كورونا، موعزا لوزارة الصحة ووزارة الخارجية ببذل الجهود لتوفير الارضيات اللازمة لانتاج لقاح كورونا فضلا عن التخطيط الجاد وإكمال الاجراءات المتخذة لشراء لقاح كورونا من خارج البلاد.

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