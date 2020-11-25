الدوري الايراني: استقلال طهران يفوز على ماشين سازي تبريز

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الاربعاء على استاد "آزادي" بطهران سجل هرویه میلیتش هدف الفوز الوحيد لاستقلال طهران من ركلة حرة في الدقيقة 57 من المباراة.

وبهذا الفوز رفع فريق استقلال طهران رصيده الى 6 نقاط ليصعد الى المركز الثاني في ترتيب الدوري فيما بقي فريق ماشين سازي تبريز في موقعه بالمركز الرابع عشر بنقطة واحدة.

وفي المباريات الاخرى التي جرت اليوم فاز سايبا على نساجي مازندران 1-0 فيما تعادل كل كهر سيرجان مع فولاد خوزستان 1-1 والمنيوم اراك مع مس رفسنجان 0-0 .

وستجري يوم غد الخميس بقية مباريات الجولة الثالثة وهي كالتالي: "شهر خودرو-صنعت نفط آبادان" و"ذوب آهن-بیکان" و"تراكتور سازي تبريز-سباهان اصفهان" و"نفط مسجدسلیمان-برسپولیس".

ويتصدر الدوري في الوقت الحالي كل كهر سيرجان برصيد 7 نقاط يليه استقلال طهران برصيد 6 نقاط ثم فولاد خوزستان وله 5 نقاط وسايبا بنفس الرصيد.

انتهى ** 2342