العميد سليماني: منظمة التعبئة تركز على خدمة المحرومين والمستضعفين

وصرح العميد سليماني في حوار مع التلفزيون الايراني مساء الاربعاء بان غالبية انشطة منظمة التعبئة هي في مجال البناء والاعمار وازالة الحرمان من المناطق المحرومة، لافتا الى ان المنظمة انجزت في العام الجاري 2887 مشروعا من اجمالي اكثر من 10 الاف مشروع شرعت بتنفيذها في العام الجاري (العام الايراني بدا في 20 اذار/مارس) وهي غالبا في مجالات الطرق القروية والمراكز الصحية وبناء المساجد والمدارس والجسور وايصال المياه وسائر مجالات البنية التحتية.

واكد بان المشاريع تشمل مختلف انحاء البلاد خاصة تقديم الخدمات للمناطق المحرومة والشرائح الضعيفة في المجتمع.

واشار الى الخدمات التي قدمتها التعبئة بالتنسيق مع وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي منذ تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مثل اجراء اختبارات الكشف عن الاصابة بالمرض وانتاج الكمامات والمواد المعقمة وتعقيم الشوارع والساحات والاماكن العامة واضاف: انه نظرا لتوسع نطاق تفشي المرض فقد تم توقيع اتفاق امده 4 اشهر مع وزارة الصحة في اطار مشروع مكمل لمكافحة المرض باسم "الشهيد الحاج قاسم سليماني" والذي يتضمن التشخيص السريع وارسال المرضى ذوي الحالة الشديدة والحرجة الى المستشفيات بسيارات الاسعاف وفرض الحجر الصحي على الافراد ذوي الاعراض الخفيفة في اماكن ذات امكانيات جيدة.

واوضح بانه تم لغاية الان توزيع اكثر من 10 الاف رزمة معيشية في اطار مشروع المساعدات الايمانية في اطار 4 مراحل واضاف: ان هذه المساعدات يتم جمعها وتوزيعها من قبل التعبئة للافراد المعوزين.

واشار الى انه تم لحد الان توزيع 20 مليون رزمة من المواد المعقمة والصحية من قبل التعبئة واضاف: لقد قمنا في اطار مشروع "الشهيد الحاج قاسم سليماني" بتوزيع 10 ملايين كمامة.

ولفت الى المساعدات التي تقدمها التعبئة لطلبة المدارس من مختلف المستلزمات ومنها القرطاسية والحقائب وكذلك المساعدات للشباب حديثي الزواج.

ونوه الى ان منظمة التعبئة تضم الان 21 مليون تعبوي بمختلف الاذواق والرؤى والتوجهات واكد اعتماد التعبئة على الشباب واضاف: ان الشباب هم محور تحرك التعبئة حيث ان الشباب يشكلون 80 بالمائة من المشاركين في مشروع المساعدات الايمانية و 90 بالمائة من منتسبي مراكز التعبئة.

واكد العميد سليماني في الختام: ان التعبئة تتواجد في الساحة وتؤدي دورها في ظل قيادة قائد الثورة الاسلامية في مواجهة التحديات الاساسية لتحويل التهديدات الى فرص.

انتهى ** 2342