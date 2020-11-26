مد الخط السككي خواف- هرات؛ ایران تعزز مكانتها في الترانزيت الاقليمي

ونظرا الى التنسيق بين وزارة الخارجية ومؤسسة سكك الحديد الافغانية فقد قرر ان يتم افتتاح هذا المشروع السككي المهم لغاية 10 الى 12 كانون الاول /ديسمبر القادم حيث سترتبط افغانستان من خلاله بشبكة سكك الحديد الايرانية وتركيا واوروبا ودول اسيا الوسطى والقوقاز وحتى العراق.

و يبلغ طول الخط السككي "خواف-هرات" نحو 220 كم في اطار 4 اجزاء، تم تنفيذ 3 اجزاء منه من قبل ايران في سياق تعهدها بالمساعدة في اعادة اعمار افغانستان وان 77 كم من المشروع يقع داخل الاراضي الايرانية في اطار جزئين فيما يبلغ طول الجزء الثالث 66 كم من نقطة الصفر الحدودية حتى محطة روزنك في افغانستان.

وفي السياق اكد رئيس لجنة النقل في غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة " حميد عزت ابادي بور" دور الخط السككي خواف- هرات في تعزيز مكانة ايران في الترانزيت الاقليمي و اضاف ان هذا الخط يسهل لافغانستان ترانزيت السلع مع دول اسيا الوسطى وباقي دول المنطقة عبر الاراضي الايرانية.

واوضح عزت ابادي بور في حوار خاص مع مراسل ارنا، ان هناك ثلاث نقاط حدودية مشتركة مع افغانستان بما فيها معبر دوغارون وهناك طابور طويل من الشاحنات التي يبلغ عددها الفي شاحنة تنتظر يوميا في هذا المعبر والمشكلة تعود الى الاجراءات القانونية والجمركية.

واضاف ان مد الخط السككي خواف- هرات سيسهم في خفض هذه المشاكل الى حد كبير واوضح ان هذا الخط سيربط افغانستان عبر السكك الحديدي باوروبا ويسهل نقل البضائع من ايران الى افغانستان.

تسهیل نقل وترانزيت السلع الايرانية الى دول شرق اسيا

هذا وان الخط السككي خواف- هرات يحظى باهمية كبيرة ليس فقط لاستخدامه في حمل السلع ونقل المسافرين بل انه سيربط افغانستان عبر شبكة السكك الحديدية للجمهورية الاسلامية الايرانية بالمياه الحرة وحتى الدول الاوروبية واضافة الى ذلك ان الخط سيسهم في حمل و ترانزيت السلع من ايران الى افغانستان ومنها الى دول شرق اسيا.

واهمية مد الخط السككي هذا يكمن في ان افغانستان دولة محصورة في اليابسة حيث تسعى لتدشين الخط السككي "خواف-هرات" وكذلك اكماله من هرات الى مزار شريف في شمال افغانستان لمده الى حيرتان في اوزبكستان ومنها الى الصين.

وبات واضحا ان هذا الخط السككي ليس مشروعا بين ايران وافغانستان فحسب بل يعد جزءا من الممر السككي من الشرق الى الغرب مما يشمل كل من الصين واوزبكستان وافغانستان وايران وتركيا واوروبا.

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