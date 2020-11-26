الرئيس روحاني يرعى تدشين مجمع البتروكيماويات في جنوب غرب البلاد

وتم تدشين مجمع البتروكيماويات صباح اليوم الخميس برعایة الرئيس روحاني عبر تقنية الفيديو كنفرانس.

واعلن مدير عام البتروكيماويات في لردكان "محسن محمودي" ان الكوادر المحلية تشكل 85 بالمائة من القوى العاملة في المجمع وبذلك هو محلي مئة بالمئة.

واضاف ان المجمع خلق فرص عمل لـ 700 شخص بشكل مباشر كما وفر فرص العمل لالف و 500 شخص بشكل غيرمباشر.

وصرح بانه تم تدشين المجمع في ثلاث مراحل حيث اكملت المرحلة الاولى في العام المنصرم و المرحلة الثانية شملت مجمع انتاج مادة الامونياك و افتتحت في بداية العام الجاري (بدأ في 21مارس 2020) كما تم تدشين المرحلة الثالثة اليوم برعاية رئيس الجمهورية.

واوضح ان مجمع البتروكيماويات في لردكان هو اول مشروع في هذا المجال تم تدشينه في اطار تحقيق شعار القفزة في الانتاج وتم تدشينه باستثمار يبلغ 754 مليون يورو بسعة انتاج 670 الف طن من الامونياك.

ولفت الى انه بعد فرض الحظر على مجمع لردكان الى جانب 33 مشروعا اخر في مجال البتروكمياويات رفضت الشركات الاجنبية التعاون لتدشين المجمع ونصب الاجهزة فيه إلا انه تم انجاز المشروع على ايدي المتخصصين المحليين.

ويتمتع مجمع لردكان باهمية بسبب توفر مصادر المياه والغاز فيه وكذلك قربه من ثلاثة انابيب الغاز وتوفر البنى التحتية فيه.

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