اكاديمية امريكية: السعودية واسرائيل تسعيان وراء اقناع بايدن بممارسة الضغط الاقصى على ايران

واضافت شيرين هانتر في مقابلة مع ارنا اليوم الخميس، ان الدول العربية وخاصة دول منطقة الخليج الفارسي كانت تتوقع فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في امريكا قائلة في الوقت نفسه. لا يبدو ان فوز بايدن يغير كثيرا في علاقات امريكا مع الدول العربية في منطقة الخليج الفارسي وفي الحقيقة لم يطرأ اي تغيير كبير على سياسات امريكا تجاه هذه الدول خلال الحكومات الامريكية المتتالية.

واكدت لا شك بان بايدن لن يقوم بدعم اطماع محمد بن سلمان مثل ما قدم له ترامب ورغم ذلك لا يمكن التوقع بحدوث تغييرات جوهرية في العلاقات الامريكية مع دول منطقة الخليج الفارسي سيما السعودية.

وفي جانب اخر من الحوار شددت هانتر علد ان الامتناع عن بيع الاسلحة للسعودية سيزيد فرص ارساء السلام في اليمن.

وعما يمكن للرئيس الامريكي الجديد ان يتحول الى منعطفا لوضع حد للحرب في اليمن؟ اجابت هانتر ان احلال السلام في اليمن يتطلب التعاطي بين مختلف الاطياف اليمنية وحلفائها لان اذا لم توافق هذه الاطياف على التعاطي مع بعضها البعض فان الدول الاجنبية لن تستطيع وضع نهاية للحرب في اليمن.

الامتناع عن بيع الاسلحة للسعودية سيعزز فرص السلام في اليمن

وتابعت بالقول على اي حال اذا امتنع بايدن عن بيع الاسلحة للسعودية فان فرص ارساء السلام تزداد فيه.

وبشأن الاتفاق النووي مع ايران وطلب المسؤولين السعوديين للمشاركة في اي محادثات محتملة بين ايران وامريكا اوضحت ان مشاركة دول اخرى في المفاوضات المتعلقة بخطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) ستزيد الاوضاع تعقيدا وستجعل التوصل الى اي اتفاق اكثر صعوبة.

واضافت ان السعودية تهدف من وراء هذا الطلب فرض مزيد من القيود على ايران.

الدول العربية ترفض اقامة العلاقة بين امريكا وايران

وبشأن العلاقات بين ايران و امريكا اوضحت هانتر ان طهران لاتتدخل في العلاقات الثنائية بين الرياض و واشنطن لذلك على السعودية الا تتدخل في علاقات ايران مع اي دولة اخرى.

واضافت ان المشكلة الرئيسية تكمن في انه ليست هناك علاقة بين ايران وامريكا و ان الدول العربية لا ترغب في اقامة مثل هذه العلاقة بينهما لان العلاقة بين طهران و واشنطن ستؤدي الى زيادة قدرة ايران في المنطقة و بالتالي ستقلل امريكا دعمها لهذه الدول علي الصعيد الاقليمي.

واضافت اذا تظهر طهران رغبة في اجراء المحادثات مع امريكا وتعلن استعدادها لذلك يبدو ان بايدن والادارة الامريكية لن ينتظران السعودية.

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