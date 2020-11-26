ایران تحقق الاکتفاء الذاتی فی تصنيع المنصات النفطية والغازية

واضاف "حسین دهقان" الیوم الخمیس ان المجمع خلق فرص عمل لـ اکثر من 500 شخص بشكل مباشر و غيرمباشر.

وقال: ان تاثير المجمع في الصناعة النفطية والغازية لا ينكر ونحن نشعر بالفخر لتصنيع المنصات النفطية والغازية والتاثير الايجابي والمباشر لهذه الصناعة في الاقتصاد وكذلك زيادة طاقة استخراج الغاز من الحقول المشتركة.

يذکر ان هذا المجمع يعد اكبر بنية تحتية للصناعات البحرية في البلاد ومن اكبر المجموعات الصناعية البحرية في منطقة الشرق الاوسط.

وحقق المجمع خلال الاعوام الاخيرة تقدما لافتا في قسم صيانة السفن الكبيرة ومنها ناقلات النفط واليوم وفي ظل توطين المعرفة في هذا القطاع يمكنه ان يشكل منافسا جديا للدول الاخرى.

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