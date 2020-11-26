اكتشاف فخار أثري من عصر ما قبل الميلاد بمدینة بناب

واضاف دادشی الیوم الخمیس ان الدراسات والتنقيب شملت التلال والمباني التاريخية لمدینة بناب من توابع محافظة آذربیجان الشرقیة حيث تم العثور على فخار أثري تعود الی عصر ما قبل میلاد.

وتحتل ايران المرتبة العاشرة عالميا من حيث تسجيل الاثار التاريخية عالميا.

ويُعدّ الخزف أحد أقدم الفنون الإيرانيّة، وتُرجع الأبحاث التاريخيّة ودراسة الآثار التاريخيّة، التي تمّ العثور عليها في إيران، تاريخ صناعة الخزف إلى حوالى عشرة آلاف سنةٍ مضت. وممّا تُفيده الاكتشافات التي حصلت في هضبة «سيلك» في مدينة «كاشان»،‌ وتلال «حصار» في «دامغان»، وتلال «كيان» في «نهاوند» و«شوش» وبقيّة المناطق التاريخيّة، أنّ سكّان هذه المناطق كانوا قد اهتمّوا بصناعة الأواني الفخّاريّة والخزفيّة المنقوشة منذ الألف الخامس قبل الميلاد.

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