تعادل مخيب لبرسبولیس مع نفط مسجد سلیمان في الدوري الايراني

واهدر برسبوليس بطل الدوري للمواسم الاربعة الماضية فرصة الفوز في هذه المباراة بعدما اضاع سيامك نعمتي ركلة جزاء في الدقيقة 38 حينما سدد الكرة في العمود.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد برسبوليس الى 5 نقاط في المركز الخامس فيما حل نفط مسجد سليمان في المركز 11 برصيد 3 نقاط.

ويحتل كل كهر سيرجان الصدارة برصيد 7 نقاط يليه استقلال طهران وله 6 نقاط ومن ثم فولاد خوزستان وسايبا في المركزين الثالث والرابع برصيد 5 نقاط.

وجرت اليوم مباراتان اخريان انتهتا بالتعادل بنتيجة 1-1 بين "شهر خودرو-صنعت نفط آبادان" و"ذوب آهن-بيكان".

وستجري اخر مباريات الجولة بين تراكتور سازي تبريز وسباهان اصفهان يوم غد السبت في تبريز والتي كان من المقرر ان تجري اليوم لكنها تاجلت بسبب هطول الثلوج بكثافة.

انتهى ** 2342