وكالة الانباء الصربية ترحب بتطوير التعاون مع "ارنا"

وخلال لقائها السفير الايراني في بلغراد رشيد حسن بور اليوم الخميس رحبت جوكيتش بتطوير التعاون الاعلامي مع وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" وقالت: انه سيتم توقيع اتفاق جديد بين الوكالتين.

واشارت الى الظروف الراهنة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) واعتبرت تبادل زيارات الوفود بانه صعب في هذه الظروف، مؤكدة ضرورة الاستفادة من الاجواء الافتراضية للتنسيق والتقدم بالتعاون بين الجانبين.

ولفتت الى اهتمامها والشعب الصربي بالثقافة والفنون الايرانية الغنية التي يمكنها ان تكون مصدر الهام واضافت: باعتقادي ان الموسيقى الايرانية الاصيلة تعد من افضل انواع الموسيقى في العالم.

ونوهت الى ضرورة التبادل والتفاعل الخبري المباشر نظرا لتنوعه وتعدد مصادره الخبرية بين الوكالتين الرسميتين الايرانية والصربية.

من جانبه اشار السفير الايراني خلال اللقاء الى رغبة الوكالتين الايرانية والصربية في مواصلة التعاون الاعلامي الجيد، واعلن استعداد الجانب الايراني لاستضافتها بناء على الدعوة الموجهة لها من المدير العام السابق لوكالة "ارنا" والتوقيع على مذكرة تفاهم جديدة بين الوكالتين.

واشار حسن بور الى رغبة واهتمام الجمهورية الاسلامية الايرانية بتطوير العلاقات والتعاون بين البلدين في جميع الابعاد والاصعدة ومنها الاعلامية، مؤكدا الدور الحاسم والمهم جدا لوسائل الاعلام لدى الراي العام وصناع القرار.

واكد السفير الايراني ضرورة الاستفادة من المصادر الخبرية المباشرة والتبادل الخبري المباشر بين الجانبين لادراك الحقائق نظرا لدور الجمهورية الاسلامية الايرانية الاقليمي والدولي وكونها محط اهتمام خبري.

انتهى ** 2342