باكستان: الدبلوماسية هي السبيل الوحيد للحفاظ على الاتفاق النووي

وقال جودري في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الخميس في اسلام اباد ردا على سؤال حول تطورات المنطقة: ان باكستان تؤكد على التعاطي باعتباره منهجا مناقضا للمواجهة.

واضاف: ان التعاطي هو السبيل الافضل ولنا ذات هذه الرؤية والسياسة حول الاتفاق النووي الايراني ونعتقد بان حل وتسوية القضايا عن طريق الحوار يعود بنتائج مثمرة.

واكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية قائلا: ان باكستان ادت في الماضي دور المصالحة لازالة التوتر في المنطقة وهي جاهزة الان ايضا لاداء الدور من اجل خفض حدة التوتر.

وكان وزير الخارجية الباكستاني قد قال قبل فترة في تصريح تلفزيوني: ان عودة جو بايدن الى الاتفاق النووي يخدم مصلحة باكستان لان مثل هذا الوضع يساعدنا في تطوير التعاون الثنائي التجاري مع ايران وهو الامر الذي يخدم مصلحة البلدين.

انتهى ** 2342