مساعد رئيس الجمهورية: تعطيل الدوائر الرسمية في البلاد في الاسبوع القادم

وقال انصاري في حوار مع القناة الثانية للتلفزيون الايراني مساء الخميس: سيتم تعطيل الدوائر الرسمية خلال الاسبوع القادم ما عدا تلك التي يرى المسؤولون ضرورة الاستمرار في عملها في ضوء قرار الحكومة الذي تم ابلاغه خلالها اجتماعها يوم الاربعاء.

واضاف: ان الحكومة عممت هذا القرار الذي يشمل جميع الموظفين الحكوميين سواء الرسميين او من ذوي العقود الموقتة بغية الخفض حد الامكان من حضور المواطنين في سياق الاجراءات المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

يذكر ان الاصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا ارتفعت خلال الفترة الاخيرة وبلغت يوم امس الخميس 13961 اصابة جديدة و 482 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة.

واعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري بان اجمالي عدد المصابين بلغ 908346 والمتعافين 633275 والمتوفين 46689 شخصا في البلاد لغاية الان.

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