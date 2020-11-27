مدير شركة "بارس": مشروع "بارس الجنوبي" للغاز يوفر جزءا كبيرا من الطاقة للبلاد

وقال مشكين فام في تصريح ادلى به لومراسل وكالة "ارنا" امس الخميس خلال مراسم تدشين مستودعات لتخزين السوائل الغازية في اطار مشروع حقل "بارس الجنوبي" للغاز برعاية رئيس الجمهورية حسن روحاني عن طريق الفيديوكنفرانس ضمن 3 مشاريع للنفط والبتركيمياويات في البلاد: هنالك في الوقت الحاضر 13 مصفاة في اطار مشروع حقل "بارس الجنوبي" للغاز تم اكمال وتسليم 12 منها فيما بقيت مصفاة واحدة فقط وهي المتعلقة بالمرحلة 14 من المشروع والتي سيتم اكمالها وتسليمها حتى منتصف العام القادم (العام الايراني يبدا في 21 اذار/مارس 2021).

وحول السوائل الغازية في مشروع "بارس الجنوبي" قال: ان مشروع "بارس الجنوبي" يوفر في الوقت الحاضر جزءا من اللقيم لمصفاة "نجمة الخليج الفارسي" ونحو 40 بالمائة من البنزين و 75 بالمائة من الغاز في البلاد.

واوضح المدير التنفيذي لشركة "بارس" للنفط والغاز انه لهذا السبب فان امن الطاقة في البلاد مرتبط بصورة ما بمشروع "بارس الجنوبي" للغاز.

يذكر انه تم برعاية الرئيس روحاني يوم امس الخميس عن طريق الفيديوكونفرانس تدشين 3 مشاريع للنفط والبتروكيمياويات احدها مستودعات لتخزين 4 ملايين برميل من السوائل الغازية في اطار مشروع "بارس الجنوبي" للغاز باستثمارات بلغت 29.2 مليون يورو و 2 تريليون و 200 مليار ريال (الدولار يعادل 42000 ريال رسميا).

انتهى ** 2342