دراسة مشروع نقل المياه من بحر عمان الى شرق البلاد

وتباحث الجانبان خلال الاجتماع بشان القضايا المتعلقة بالمحافظتين مع التركيز على مشروع نقل المياه اليهما من بحر عمان والذي انطلق العام الماضي.

وتدارس ملانوري وموهبتي سبل الاستفادة بصورة افضل من الجوار مع افغانستان والتعاون من اجل استثمار طاقات هاتين المنطقين.

وكان اعضاء لجنة الاعمار في مجلس الشورى الاسلامي قد اجتمعوا الاسبوع الماضي مع محافظي خراسان الجنوبية وسيستان وبلوجستان وكرمان لدراسة آليات نقل المياه من بحر عمان الى محافظات البلاد الشرقية.

يذكر ان مقر "خاتم الانبياء (ص)" للبناء والاعمار يتولى مسؤولية تنفيذ مشروع ازالة الاملاح وتحلية ونقل المياه من بحر عمان الى محافظات البلاد الشرقية الثلاث في اطار خطة لفترة 5 اعوام.