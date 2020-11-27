مجمع علماء الدين المجاهدين : على امريكا ان تلغي الحظر تماما لتعود الى الاتفاق النووي

جاء ذلك في حوار خاص اجرته وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) مع المتحدث باسم مجمع علماء الدين المجاهدين في ايران "حجة الاسلام مصباحي مقدم"؛ تناولت فيه مختلف القضايا الراهنة على الساحتين المحلية والدولية.

وردا على سؤال "ارنا" بشان احتمال تخلي واشنطن عن سياسات "ترامب" العدائية في عهد "بايدن" من عدمه، اكد حجة الاسلام مصباحي مقدم انه لن يحدث تغيّر ملحوظ قريبا في السياسات السائدة على هذا البلد، بل يستغرق الامر وقتا طويلا.

واوضح : ان بايدن سيتخذ من الحظر فرصة للحصول على مزيد من التنازلات؛ مشددا على ان ايران وبناء على توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية ومبادئ سياساتها الخارجية لن تدخل في اي مفاوضات جديدة حول الاتفاق النووي.

واكد عضو تيار الاصوليين في ايران، على مقاطعة عملة الدولار لتحقيق النجاح في التصدي للحظر الامريكي الجائر؛ مبينا ان حصة الدولار في التجارة الخارجية الايرانية تراجعت كثيرا.

وتابع حجة الاسلام مصابحي مقدم، لو تحققت مقاطعة الدولار الامريكي نهائيا، سيؤدي ذلك الى تقويض قيمة هذه العملة وبالتالي افشال مؤامرات واشطن الاقتصادية العدائية ضد ايران.

وعلى صعيد اخر، تطرق المتحدث باسم مجمع علماء الدين المجاهدين، الى الانتخابات الرئاسية القادمة في ايران؛ معلنا بأن تيار الاوصوليين، وانطلاقا من تعليمات سماحة قائد الثورة الاسلامية بشان اولوية الحضور الفاعل في الانتخابات، سيشارك بقوة في هذا الاستحقاق ايّا كانت النتيجة.

انتهى ** ح ع