عراقجي يتحدث عن تفاصيل تبادل السجناء بين ايران واستراليا

واضاف فی تصریح له الیوم : لقد جرت يوم الاربعاء (25 تشرين الثاني / نوفمبر) عملية تبادل السجناء مع بلدي تايلاند واستراليا، وذلك بعد جهود دبلوماسية مكثفة استغرقت اكثر من عام واحد، وتم على اثرها تبادل 3 سجناء ايرانيين في تايلاند مع سجينة استرالية في ايران.

و وصف مساعد وزير الخارجية، العلمية كانت بانها فريدة من نوعها لكونها جرت بين 3 دول وجسدت تعاملا ثلاثي الاطراف؛ حيث تم على اثرها الافراج عن 3 سجناء ايران ازاء احد الرعايا الاجانب.

واوضح، ان عملية تبادل السجناء جرت في مطار مهر اباد بطهران؛ اي عقب الافراج عن المواطنين الايرانيين الثلاثة و وصولهم الى طهران، غادرت السجينة الاسترالية البلاد.

وتم يوم الأربعاء الماضي 25 ديسمبر، في طهران تبادل ثلاثة سجناء إيرانيين في تايلند مع المواطنية الاسترالية التي تحمل ايضا الجنسية البريطانية "كايلي مور غيلبرت"، وكانت قد حكم عليها في ايران بالسجن 10 سنوات لادانتها بالتجسس للكيان الصهيوني.

انتهى ** ح ع