٢٧‏/١١‏/٢٠٢٠ ٤:٢٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84125755
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مسؤول : ايران حققت التقدم في ابحاث كورونا رغم الحظر المفروض عليها

مسؤول : ايران حققت التقدم في ابحاث كورونا رغم الحظر المفروض عليها

طهران / 27 تشرين الثاني / نوفمبر/ ارنا – قال رئيس مركز تطوير التقنيات الستراتيجية في ايران "اسماعيل قادري فر" : ان الجمهورية الاسلامية حققت الانجازات و واكبت الدول المتقدمة في مجال الابحاث والدراسات المتعلقة باللقاح المضاد لفيروس كورونا، رغم الحظر الجائر المفروض عليها.

وفي تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الجمعة، تطلع "قادري فر" الى بلوغ مرحلة الاختبارات السريرية البشرية على اللقاح الذي يتم انتاجه بواسطة الشركات المعرفية الايرانية، قريبا.

واكد، انه فور صدور تصريح منظمة الغذاء والدواء بشان المرحلة البشرية، سيتم انتاج اللقاح وتوزيعه بكميات كبيرة في الاسواق.

كما طمأن هذا المسؤول بوزارة الصحة الايرانية، المواطنين من ان الباحثين والعلماء الايرانيين الشباب مستمرون في ابحاثهم وينافسون كل بجد المعاهد العلمية الاكثر تقدما في العالم من اجل التوصل الى هذا اللقاح.

انتهى ** ح ع

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