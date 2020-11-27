٢٧‏/١١‏/٢٠٢٠ ٦:٢٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84125858
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استشهاد رئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع خلال عملية ارهابية

استشهاد رئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع خلال عملية ارهابية

طهران / 27 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – اعلنت العلاقات العامة لوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة، عصر اليوم الجمعة، ان عناصر ارهابية مسلحة استهدفت العربة التي كانت تقل رئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع "محسن فخري زادة".

وبحسب هذا البيان، فقد تعرض السيد فخري زادة للاصابة الشديدة خلال الاشتباكات المسلحة التي جرت بين الارهابيين وفريق حمايته، ونقل على اثرها الى المستشفى.

واضاف البيان : للاسف لم تنجح جهود الفريق الطبي في انعاش السيد فخري زادة، ليرتقي هذا المدير والعالم الايراني المخلص شهيدا قبل قليل؛ مخلفا وراءه سجلا حافلا بالجهود والتضحيات.

وتقدمت وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة بخالص العزاء والمواساة الى سماحة قائد الثورة الاسلامية والشعب الايراني الابي، على خلفية الاغتيال الجبان الذي طال احد المدراء المخلصين في البلاد وادى الى استشهاده.

انتهى ** ح ع  

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