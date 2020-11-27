ظريف يعزي باستشهاد فخري زادة

وقدم ظريف بمناسبة، العزاء والمواساة الى سماحة قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى الخامنئي والشعب الايراني الابي وزملاء الشهيد فخري زادة ولاسيما اسرة وذوي هذا الشهيد العظيم.

في سياق متصل، نشر وزير الخارجية الايراني تغريدة على خلفية اغتيال هذا العالم الايراني البازر، مؤكدا ان "هذه الخطوة الجبانة التي توجد فيها مؤشرات جادة على تورط - إسرائيل – كشفت عن محاولات عدوانية من جانب منفذيها الذين اصيبوا بالافلاس".

واضاف : ايران تدعو المجتمع الدولي – وتاكيدا اوروبا – الى وضع حد لمعاييرها المزدوجة المشينة، وادانة هذا العمل الارهابي المنظم.

انتهى ** ح ع