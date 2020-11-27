٢٧‏/١١‏/٢٠٢٠ ٧:٠١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84125881
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منوها الى تورط "اسرائيل" في هذه الجريمة؛

ظريف يعزي باستشهاد فخري زادة

ظريف يعزي باستشهاد فخري زادة

طهران / 27 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا - اصدر وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" بيانا مساء اليوم الجمعة، عزي فيه بواقعة استشهاد رئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة "محسن فخري زادة"، بعد تعرضه لحادث اغتيال غاشم نفذته عناصر ارهابية.

وقدم ظريف بمناسبة، العزاء والمواساة الى سماحة قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى الخامنئي والشعب الايراني الابي وزملاء الشهيد فخري زادة ولاسيما اسرة وذوي هذا الشهيد العظيم.

في سياق متصل، نشر وزير الخارجية الايراني تغريدة على خلفية اغتيال هذا العالم الايراني البازر، مؤكدا ان "هذه الخطوة الجبانة التي توجد فيها مؤشرات جادة على تورط - إسرائيل – كشفت عن محاولات عدوانية من جانب منفذيها الذين اصيبوا بالافلاس".

واضاف : ايران تدعو المجتمع الدولي – وتاكيدا اوروبا – الى وضع حد لمعاييرها المزدوجة المشينة، وادانة هذا العمل الارهابي المنظم.

انتهى ** ح ع

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