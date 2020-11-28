رئيس القضاء الايراني: عناصر عميلة للاجنبي والصهيونية العالمية اغتالت الشهيد فخري زادة

واصدر آية الله رئيسي اصدر بيانا على خلفية اغتيال الشهيد محسن فخري عزى فيها باستشهاد هذا العالم واستشهد بالاية القرآنية "مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ ۖ فَمِنهُم مَن قَضىٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ ۖ وَما بَدَّلوا تَبدیلًا".

واضاف: انه مرة أخرى امتدت اليد الإجرامية للعناصرها الماجورة والمرتبطة بالأجانب والصهيونية العالمية لمواجهة التقدم العلمي للبلاد بغية تحقيق مآربهما الشريرة واستهدفت أحد الشخصيات والمدراء والعلماء البارزين في إيران الإسلامية.

واشار آية الله رئيسي الى ان الشهيد والمجاهد محسن فخري زاده كان مشاركا بإخلاص في الدفاع عن الشعب والوطن خلال فترة الحرب المفروضة على الجمهورية الاسلامية الايرانية (1980-1988)، ثم دخل المجالات العلمية والبحثية للبلاد مسخرا نبوغه والمواهب التي وهبها الله له خدمة لنمو إيران الإسلامية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والمعرفة النووية، والآن سيسهم استشهاده بالتأكيد في رفد طريق الازدهار لتحقيق المزيد من المكاسب العلمية للبلاد.

انتهى ** 2342