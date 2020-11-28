إيران تتطلع لانتاج لقاح كورونا حتى الشتاء المقبل

وقال الدكتور جليل كوهبايه زاده ، في مقابلة مع وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء (ارنا) اليوم السبت ، إن المرحلة البشرية الثانية للقاح كورونا ستبدأ قريبًا بالتعاون مع الجامعة ، مضيفًا: "إن المرحلة البشرية لهذا المنتج تستغرق عادة شهرا أو شهرين حتى يتم التقييم الكامل للقاح. لذلك نأمل كثيرا أن يتم إنتاج لقاح كورونا الإيراني في أواخر الشتاء.

وتابع: "بعد هذه المرحلة يجب أن يبدأ إنتاج لقاح كورونا الإيراني في الكمية الكبيرة و يبدو أن يدخل السوق في النصف الثاني من العام الايراني المقبل.

وقال: ستستضيف جامعة العلوم الطبية الايرانية تجربتين سريريتين للمرحلة البشرية من لقاح كورونا وتم إصدار مدونة أخلاقيات المرحلة البشرية للقاح وبعد إعطاء العينة من قبل الشركة المصنعة ستبدا عملية الحقن على البشر.

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