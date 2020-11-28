٢٨‏/١١‏/٢٠٢٠ ٨:٥٢ ص
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 84126217
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رئيس جامعة العلوم الطبية الايرانية :

إيران تتطلع لانتاج لقاح كورونا حتى الشتاء المقبل

إيران تتطلع لانتاج لقاح كورونا حتى الشتاء المقبل

طهران/ 28 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا- صرح رئيس جامعة العلوم الطبية الإيرانية من المتوقع أن نصل إلى عينة مقبولة من لقاح كورونا بنهاية هذا الشتاء ، بمعنى آخر ، من المحتمل جدًا أن يتم إنتاج لقاح كورونا الإيراني في ذلك الوقت.

وقال الدكتور جليل كوهبايه زاده ، في مقابلة مع وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء (ارنا) اليوم السبت ، إن المرحلة البشرية الثانية للقاح كورونا ستبدأ قريبًا بالتعاون مع الجامعة ، مضيفًا: "إن المرحلة البشرية لهذا المنتج تستغرق عادة شهرا أو شهرين حتى يتم التقييم الكامل للقاح. لذلك نأمل كثيرا أن يتم إنتاج لقاح كورونا الإيراني في أواخر الشتاء.

وتابع: "بعد هذه المرحلة يجب أن يبدأ إنتاج لقاح كورونا الإيراني في الكمية الكبيرة و يبدو أن يدخل السوق في النصف الثاني من العام الايراني المقبل.
وقال: ستستضيف جامعة العلوم الطبية الايرانية تجربتين سريريتين للمرحلة البشرية من لقاح كورونا وتم إصدار مدونة أخلاقيات المرحلة البشرية للقاح وبعد إعطاء العينة من قبل الشركة المصنعة ستبدا عملية الحقن على البشر.

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