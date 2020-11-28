یجب على المجتمع الدولي ادانة اغتيال الشهيد فخري زاده

وأعلنت السفارة الإيرانية في باريس الیوم السبت في بيان : "ان هذه الاعمال الإجرامية لن تثني عزم الشعب الايراني العظيم على المضي قدما في طريق المقاومة ضد الحاقدین والضامرین لهم بالسوء، بل ستزيدهم تصميماً وثباتا لتحقيق المزيد من التنمیة والتقدم في العلوم والتكنولوجيا".

واضاف البيان: نطالب المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأوروبية أن يدين، بشدة هذا العمل الإرهابي الغاشم، موکدا علی ضرورة إدانة الإرهاب بأي شكل وفي أي مكان بغض النظر عن ازدواجية المعايير.

يذكر أن عناصر إرهابية مسلحة هاجمت بعد ظهر الجمعة سيارة تقل محسن فخري زاده رئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع.

وأثناء الاشتباك بين فريقه الأمني ​​والإرهابيين ، أصيب فخري زاده بجروح خطيرة نقل على اثرها إلى المستشفى، الا ان جهود الفريق الطبي لم تفلح في انقاذ حياته واستشهد.

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