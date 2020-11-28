٢٨‏/١١‏/٢٠٢٠ ١٠:٠٤ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84126336
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السفارة الإيرانية في فرنسا:

یجب على المجتمع الدولي ادانة اغتيال الشهيد فخري زاده

یجب على المجتمع الدولي ادانة اغتيال الشهيد فخري زاده

طهران/ 28 تشرين الثاني/ نوفمبر/ارنا-ادانت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في فرنسا اغتيال رئيس منظمة الابحاث والابداعات بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية الشهيد محسن فخري زاده، داعیا المجتمع الدولي ولا سيما الدول الأوروبية الی ادانة هذا العمل الإرهابي الغاشم.

وأعلنت السفارة الإيرانية في باريس الیوم السبت في بيان : "ان هذه الاعمال الإجرامية لن تثني عزم الشعب الايراني العظيم على المضي قدما في طريق المقاومة ضد الحاقدین والضامرین لهم بالسوء، بل ستزيدهم تصميماً وثباتا لتحقيق المزيد من التنمیة والتقدم في العلوم والتكنولوجيا". 

واضاف البيان: نطالب المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأوروبية أن يدين، بشدة هذا العمل الإرهابي الغاشم، موکدا علی  ضرورة إدانة الإرهاب بأي شكل وفي أي مكان بغض النظر عن ازدواجية المعايير. 

يذكر أن عناصر إرهابية مسلحة هاجمت بعد ظهر الجمعة سيارة تقل محسن فخري زاده رئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع.

وأثناء الاشتباك بين فريقه الأمني ​​والإرهابيين ، أصيب فخري زاده بجروح خطيرة نقل على اثرها إلى المستشفى، الا ان جهود الفريق الطبي لم تفلح في انقاذ حياته واستشهد. 

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