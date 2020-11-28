حزب الدعوة الاسلامي: اغتيال الشهيد فخري زاده جريمة ارهابية جبانة

وقدم البيان تعازيه إلى قائد الثورة الاسلامية ومسؤولي الجمهورية الإسلامية الايراني والشعب الايراني.

واعتبر حزب الدعوة الاسلامي في البيان الاعتداء الاثم يكشف عن الهلع والخوف الذي يسيطر على الجهات المخططة والمنفذة التي تخشى من العقول المبدعة اكثر من الأسلحة الفتاكة.

وقال البيان: ان هذا العمل الإرهابي الجبان سيضع المنطقة في مرحلة ساخنة ويزيد الخطر في هذا الوضع الحرج، ويجب أن يكون هناك موقف رسمي واضح ضد هذا العمل الإرهابي القذر".

واعرب حزب الدعوة في ختام بيانه عن تعازيه لقائد الثورة الإسلامية ومسؤولي الجمهورية الإسلامية الايرانية والشعب الايراني المسلم على هذه الخسارة الفادحة، سائلا الباري تعالى أن يسكن الشهيد فسيح جناته.

انتهى** 1453